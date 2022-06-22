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Политика

Сын Дмитрия Медведева вступил в партию власти и получил партбилет

Илья Медведев, сын заместителя председателя Совбеза РФ и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, вступил в партию, сообщает пресс-служба «Единой России».

Свыше 200 барнаульцев стали участниками предварительного голосования «Единой России».
Свыше 200 барнаульцев стали участниками предварительного голосования «Единой России».
Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

Партбилет ему вручил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, пишет bfm.ru.

Илья Медведев, закончивший МГИМО, сообщил — в нынешней ситуации считает необходимым вступление в партию и собирается принять участие в развитии ряда направлений работы «Единой России».

«Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны. Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также по налаживанию процессов в сфере импотозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса», — отметил он.

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