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Политика

Сын первого замглавы администрации Барнаула уволился после громкого ДТП

Заместитель начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула» Филипп Воронков покинул пост спустя несколько дней после громкого ДТП, случившегося в районе пересечения улицы Власихинской и проезда Фурманова, сообщает «Банкфакс».

Красный автомобиль протаранил забор и врезался в жилой дом.
Красный автомобиль протаранил забор и врезался в жилой дом.
"Алтапресс".

Напомним, громкое ДТП, в результате которого легковой автомобиль Kia Sportage врезался в стену жилого дома, произошло вечером 19 ноября. Водитель автомобиля отказался пройти медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что за рулем машины мог находиться Филипп Воронков, который приходится сыном первому заместителю главы администрации Барнаула Анатолию Воронкову.

В данный момент Филипп Воронков покинул пост в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула, где он курировал правовые вопросы. Должность он оставил по собственному желанию.

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