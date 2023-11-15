15 ноября
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Политика

Сын Рамзана Кадырова получил свою седьмую награду

После видео с избиением Никиты Журавеля, сын главы Чечни получил свою уже седьмую награду.

Адам Кадыров на награждении.
Адам Кадыров на награждении.
Telegram-канал "Казбек Коков"

Адаму Кадырову вручили орден "За служение религии Ислам" I степени.

По словам министр печати Чечни Ахмед Дудаев, младший Кадыров получил награду "за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей".

За 1,5 месяца 15-летнему Адаму Кадырову вручили:

  • Звание героя Чечни

  • Орден "Дуслык" от главы Татарстана,

  • Орден "Честь отечества" от парламента Чечни,

  • Орден "За заслуги перед Уммой",

  • Орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарией",

  • Орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесией".

Ранее Адама Кадырова назначили замглавой Службы безопасности республики.

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