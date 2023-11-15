Сын Рамзана Кадырова получил свою седьмую награду

Адаму Кадырову вручили орден "За служение религии Ислам" I степени.
По словам министр печати Чечни Ахмед Дудаев, младший Кадыров получил награду "за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей".
За 1,5 месяца 15-летнему Адаму Кадырову вручили:
-
Звание героя Чечни
-
Орден "Дуслык" от главы Татарстана,
-
Орден "Честь отечества" от парламента Чечни,
-
Орден "За заслуги перед Уммой",
-
Орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарией",
-
Орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесией".
Ранее Адама Кадырова назначили замглавой Службы безопасности республики.