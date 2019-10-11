Сытный марафон: «уколотый» Зеленский отвечал на вопросы прессы более 14 часов

Зеленский пояснил мотивацию проведения столь долгой пресс-конференции тем, что необходимо заполнить информационный вакуум, поскольку он мало встречается с журналистами.
«Одни говорили, что я ничего не знаю, другие — что я не умею говорить, третьи — что я кого-то боюсь», — сказал он.
В ходе «марафона» президент не оставил без внимания вопросы журналистов, правда, проигнорировав или поверхностно ответив на часть из них из-за того, что «это не в его компетенции».
Рекорд
Такой продолжительный диалог с прессой был отмечен Национальным реестром рекордов Украины, представитель которого после восьми часов пресс-конференции вручил Зеленскому соответствующий сертификат.
Формат
На встречу, которую устроили на новом Кyiv Food Market в исторической части Киева, пришли 300 журналистов, которые группами по 7−10 человек каждая в течение 30 минут общались с главой государства.
Журналисты сидели с президентом по очереди за одним столом, пишет bfm.ru.
Уколы
Темп и длительность общения сказалась на голосе Зеленского, и ему, по сообщениям местных СМИ, сделали специальные уколы для нормального функционирования голосовых связок.
Кушать подано
Журналистов и персонал обеспечили питанием, на которое, согласно обнародованным данным, потратили более 130 тыс. гривен (около 5,3 тыс. долларов).