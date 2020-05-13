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Политика

«Ситуация посложнее»: жена и дочь рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская фигуристка Татьяна Навка рассказала в своем Instagram о госпитализации и состоянии здоровья своего мужа

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

COVID-19 подтвердили у обоих супругов. Их госпитализировали.

По словам Навки, вирус обнаружили практически при первых симптомах. Благодаря этому пара вовремя предприняла меры, чтобы не подвергать риску родных.

«Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей всё идёт хорошо», — рассказала фигуристка.

Также Навка отметила, что вирус коварен тем, что симптомы могут у всех проявляться по разному. У фигуристки сразу наблюдалась высокая температура, а у Дмитрия Пескова несколько дней держалась небольшая.

В свою очередь, дочь Пескова Лиза пока здорова, пишет РИА Новости. Она считает, что заражением коронавирусом отца было неизбежным, поскольку он каждый день посещал работу.

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин рассказал РИА Новости, что пресс-секретарь президента с самого начала распространения заболевания соблюдал все требования врачей и эпидемиологов, «ходил в перчатках, в маске».

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