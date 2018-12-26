Конфликт в АКЗС: глава аппарата может пойти в суд из-за предложения уйти в отставку

Руководитель аппарата Алтайского краевого заксобрания Инна Казанцева не желает добровольно покинуть свой пост и может пойти в суд, искать правду. Об этом пишет Politsib.ru.

По данным источника издания, Казанцева заявила, что не желает добровольно уходить в отставку спикеру краевого парламента Александру Романенко. На ее отставке настаивает сам глава АКЗС и ряд видных депутатов из фракции «Единая Россия». Однако контракт у главы аппарата до осени 2021 года, и чтобы она ушла со своего поста по собственному желанию, парламентариям, желающим ее отставки, придется потрудиться. Иначе Инна Казанцева сможет восстановиться в должности по решению суда.

Из-за чего возник конфликт с Казанцевой

Источники другого алтайского издания «Банкфакс» сообщают, что Инна Казанцева якобы препятствовала повысить зарплаты помощников депутатов. Politsib.ru также пишет, что руководитель аппарата лишила премий консультантов нескольких комитетах. Депутаты пожаловались Романенко, который ранее защищал Казанцеву, и тому пришлось попросить ту уволиться.

Также «Банкфакс» сообщает, что Инна Казанцева могла настроила против себя губернатора Виктора Томенко. Глава региона, по всей видимости, был недоволен тем, что она разослала депутатам приглашения на губернаторский бал в филармонию, в которых было указано, что народные избранники должны заплатить за вход 200 рублей. Это было воспринято, как издевка.