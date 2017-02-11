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Политика

Скандал в космосе: российский спутник-«матрешка» стал преследовать американский шпионский аппарат

Пара российских спутников преследует многомиллиардный американский шпионский аппарат, находящийся в сотнях миль над землей, заявил генерал Джон «Джей» Реймонд, глава Космического командования ВВС США, подчеркивая растущую угрозу доминированию Америки в космическом шпионаже, сообщает Time.

Земля из космоса. Спутник.
Земля из космоса. Спутник.
СС0

Российский космический корабль разделился на два модуля как матрешка и они начали маневрировать в направлении американского спутника вскоре после выхода на орбиту в ноябре, время от времени перемещаясь в пределах 100 миль от него.

«Мы считаем это поведение необычным и тревожным. У него есть потенциал, чтобы создать опасную ситуацию в космосе», — сказал Реймонд.

Правительство США выразило озабоченность Москве по дипломатическим каналам, пишет bfm.ru.

Американские военные впервые публично назвали прямую угрозу противника конкретному американскому спутнику.

Основная цель Космических сил США — противодействие Китаю и России в космосе, пишет «Коммерсантъ». В оборонном бюджете США на 2020 год было заложено создание нового отдельного рода войск.

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