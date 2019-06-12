Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июня 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Скандального алтайского депутата собираются лишить полномочий

На заседании Бийской гордумы 17 июня рассмотрят вопрос о сложении депутатских полномочий Евгения Корчагина, сообщает «Бийский рабочий».

Евгений Корчагин в Москве.
Евгений Корчагин в Москве.
опубликовано на странице Евгения Корчагина в ОК

Издание отмечает, что к депутату появились вопросы, потому что он не предоставил сведения о доходах и имуществе. Документы, на основании которых коммуниста Евгения Корчагина предлагают лишить депутатских полномочий, в Думу Бийска пришли из края.

По информации газеты, Евгений Корчагин стал единственным депутатом из тех, что не покинули Думу, который в этом году не предоставил декларацию.

Напомним, Евгений Корчагин прошел в городскую Думу в 2017 году, победил на округе, к которому было приковано наибольшее внимание — № 6. Главными претендентами на победу здесь были действующая на тот момент глава Бийска Лидия Громогласова и оппозиционер Евгений Корчагин.

Чем известен Евгений Корчагин

Корчагин неоднократно становился организатором протестных акций в Бийске, в том числе в 2017 году он собрал многотысячный митинг в наукограде против тогдашних главы и мэра Бийска — Лидии Громогласовой и Николая Нонко соответственно.

Он же в 2016 году вывешивал прямо на здании мэрии плакат против Лидии Громогласовой. В 2017-м Корчагин на выборах в гордуму победил ее на округе.

В 2018 году в разгар президентской кампании на администрации также появился плакат, агитирующий за кандидата от коммунистов Павла Грудинина.

А первую известность Корчагин приобрел благодаря своей поездке на желтом запорожце в Кремль — по примеру героя Михаила Евдокимова из фильма «А не послать ли нам гонца».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость