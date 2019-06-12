Скандального алтайского депутата собираются лишить полномочий

Издание отмечает, что к депутату появились вопросы, потому что он не предоставил сведения о доходах и имуществе. Документы, на основании которых коммуниста Евгения Корчагина предлагают лишить депутатских полномочий, в Думу Бийска пришли из края.

По информации газеты, Евгений Корчагин стал единственным депутатом из тех, что не покинули Думу, который в этом году не предоставил декларацию.

Напомним, Евгений Корчагин прошел в городскую Думу в 2017 году, победил на округе, к которому было приковано наибольшее внимание — № 6. Главными претендентами на победу здесь были действующая на тот момент глава Бийска Лидия Громогласова и оппозиционер Евгений Корчагин.

Чем известен Евгений Корчагин

Корчагин неоднократно становился организатором протестных акций в Бийске, в том числе в 2017 году он собрал многотысячный митинг в наукограде против тогдашних главы и мэра Бийска — Лидии Громогласовой и Николая Нонко соответственно.

Он же в 2016 году вывешивал прямо на здании мэрии плакат против Лидии Громогласовой. В 2017-м Корчагин на выборах в гордуму победил ее на округе.

В 2018 году в разгар президентской кампании на администрации также появился плакат, агитирующий за кандидата от коммунистов Павла Грудинина.

А первую известность Корчагин приобрел благодаря своей поездке на желтом запорожце в Кремль — по примеру героя Михаила Евдокимова из фильма «А не послать ли нам гонца».