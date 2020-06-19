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Политика

Скоропостижно скончался вице-мэр Рубцовска Михаил Одокиенко

Ушел из жизни заместитель главы администрации Рубцовска Михаил Одокиенко, сообщила газета «Местное время». Ему было всего 42 года.

Михаил Одокиенко.
Михаил Одокиенко.
rubadm.ru

Михаил Одокиенко скончался ночью, 19 июня. У него осталась жена и трое детей.

Предварительной причиной смерти называют оторвавшийся тромб.

Михаил Одокиенко родился в Казахстане, позднее его семья переехала в Рубцовск. Здесь он работал заведующим лабораторией в Рубцовском машиностроительном техникуме, в компании «УГМК-Телеком», потом стал техническим директором сразу двух компаний того же профиля в Барнауле — «Рапир-Телеком» и «Дианет».

Затем вернулся в Рубцовск, где трудился в компании «Сибирь-Полиметаллы».

8 июля 2019 года получил должность и. о. заместителя главы администрации Рубцовска — начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

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