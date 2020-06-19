Скоропостижно скончался вице-мэр Рубцовска Михаил Одокиенко

Михаил Одокиенко скончался ночью, 19 июня. У него осталась жена и трое детей.
Предварительной причиной смерти называют оторвавшийся тромб.
Михаил Одокиенко родился в Казахстане, позднее его семья переехала в Рубцовск. Здесь он работал заведующим лабораторией в Рубцовском машиностроительном техникуме, в компании «УГМК-Телеком», потом стал техническим директором сразу двух компаний того же профиля в Барнауле — «Рапир-Телеком» и «Дианет».
Затем вернулся в Рубцовск, где трудился в компании «Сибирь-Полиметаллы».
8 июля 2019 года получил должность и. о. заместителя главы администрации Рубцовска — начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.