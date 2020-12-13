Скромный, добрый и открытый человек. Глава Алтая выразил соболезнования из-за смерти спикера Госсобрания

«Ушел из жизни спикер Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай Владимир Николаевич Тюлентин. Скромный, добрый и открытый человек, настоящий патриот своей малой Родины. Ещё в пятницу, после сессии, разговаривали, делились планами, вместе обсуждали вопросы развития республики», — написал он на своей странице «ВКонтакте».



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По словам главы республики, Владимир Тюлентин очень любил Горный Алтай, был внимателен к жителям, никогда не оставлял без внимания проблемные вопросы, лично переживал и всегда участвовал в их решении.

«Энергичный и дипломатичный, он был безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас. Это большая утрата для всей Республики Алтай. Искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Владимира Николаевича. Светлая память», — добавил глава региона.