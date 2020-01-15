«Скулить не надо». 10 самых ярких цитат Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев занимал пост премьер-министра дольше кого бы то ни было в новейшей истории России. И за это время запомнился, в том числе, яркими фразами. Вспоминаем, что он говорил и при каких обстоятельствах.

1. «Денег нет , но вы держитесь»

Это, видимо, самая знаменитая его цитата. 23 мая 2016 года в Крыму Дмитрий Медведева ответил местной жительнице, которая пожаловалась, что пенсии не индексируются, а «восьми тысяч рублей для жизни недостаточно», вспоминает «Реальное время».

«Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

2. «Свобода лучше несвободы»

В 2008 году, в ходе предвыборной кампании, Дмитрий Медведева обнародовал на Красноярском экономическом форуме свою знаменитую фразу про свободу и несвободу.

«В основе нашей политики должен лежать принцип, который считаю, несмотря на всю его очевидность, важнейшим для деятельности любого современного государства, стремящегося к достижению высоких стандартов жизни. Это принцип «Свобода лучше, чем несвобода».

Дмитрий Медведев в селе Санниково. Антон Федотов , Андрей Каспришин / altairegion22.ru

3. «Мерзавцы без мозгов и совести»

Такими мерзавцами «без мозгов и без совести» Медведев назвал недобросовестных предпринимателей после пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», где в декабре 2009 года погибли более 150 человек.

4. «Скулить не надо»

Такими словами отреагировал Медведев на жалобы предпринимателей в 2008 году, находясь в Магадане: «Я понимаю, что бизнесу работать нелегко, что бюрократический аппарат у нас еще тяжелый, но не надо скулить».

5. «Навозбуждать-то можно все , что угодно»

Именно так Дмитрий Медведев высказался в отношении законопроекта, по которому правоохранительным органам возвращается возможность возбуждать налоговые уголовные дела без материалов от налоговиков. Кстати, законопроект внес в думу Владимир Путин. Т

Полностью фраза звучала так: «Навозбуждать-то можно все, что угодно, особенно по заказу и за деньги, что происходит часто, когда одна структура борется с другой!»

Дмитрий Медведев в Барнауле. Пресс-служба Кремля.

6. «По поводу котэ»

История любимого премьерского кота Дорофея широко обсуждалась в интернете в 2012 году — появилась информация, что он будто бы сбежал из резиденции в Горках.

Премьер прокомментировал ситуацию записью в Twitter. «По поводу котэ. Из источников, близких к Дорофею, стало известно, что он никуда не пропадал. Всем спасибо за беспокойство!»

7. «Правительство нельзя трясти , как грушу»

Так в 2011 году экс-премьер объяснил, почему за годы его президентства ни один министр не покинул свой пост по причине профнепригодности.

«Не все аварии зависят от министров, у нас реально очень непростая ситуация и в промышленности, и в экономике. Правительство нельзя трясти, как грушу».

8. «Барак , отдыхай!»

В 2010 году Медведев поговорил по телефону с президентом США Бараком Обамой. Федеральные канала попросили комментарии — он ответил, что его американский коллега «находится на отдыхе». Поэтому он пожелал тому хорошо отдохнуть: «Барак, отдыхай! Ты хорошо сделал свою работу».

Дмитрий Медведев в Барнауле. Пресс-служба Кремля.

9. «То , что я говорю , в граните отливается»

В конце 2009 года на заседании комиссии по модернизации экономики Медведев (будучи президентом), перебил гендиректора госкорпорации «Ростехнологии» Сергея Чемезова, попытавшегося дать президенту пояснение на его «реплику».

«Нет, на мою не надо. Моя не реплика уже, а приговор. Реплики у вас, а все, что я говорю, — в граните отливается».

10. «Новый год — такая же дрянь , как и старый»

На вручении журналистам правительственных наград за 2019 год Медведев прокомментировал окончание новогодних праздников цитатой из Антона Чехова: «Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума».

Продолжая цитату, он сказал, что «Новый год — такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже». Глава правительства добавил, что «чем новее год, тем ближе к смерти».