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Политика

Славгород может отказаться от статуса городского округа ради усиления бюджета

Депутаты Славгородского горсобрания обсуждают вопрос смены статуса города, чтобы решить финансовые проблемы муниципалитета. Делать активные шаги они пока не торопятся — опасаются «прогреметь» и вызвать волнения у населения. Однако «вопрос назрел», признались они 13 февраля на встрече с председателем краевого закосбрания Александром Романенко.

Славгород,
Славгород,

В 2011 году Славгород и прилегающий к нему тогда район решили объединиться. Но пойти по особому пути: объединить все населенные пункты, а их целых 23, в один городской округ. То есть Славгород площадью 2,1 тысяч кв. километров — это один городской округ.

«Эту ситуацию очень лоббировали администрации края и города, — объяснил один из городских депутатов. — Тогда говорилось, что долги района лягут на плечи города, что город получит больше финансовых преференций, что мы не будем обижены, что никто ничего не потеряет, все только выиграют».

Осознание плюсов и минусов пришло позже, признается Ольга Токмакова, лидер славгородских единороссов. Для городского бюджета ноша всего бывшего района, к тому же с перешедшими ему долгами, оказалась непосильной.

Сейчас депутаты хотят вернуться к прежней ситуации, а самому Славгороду присвоить статус города районного подчинения. Так, например, поступили в Каменском и Змеиногорском районах.

Их выбор, по мнению Романенко, был в бюджетном смысле более правильным. По налоговому законодательству, норматив отчисления НДФЛ районам составляет 60%, а городам — только 20%. По приблизительным расчетам, эта разница в 40% оборачивается Славгороду примерно в 100 млн потерянных собственных доходов.

Переход в другой статус позволит муниципалитетам — и городу и району — участвовать в большем числе госпрограмм, ориентированных в том числе и на сельскую местность.

В 2017 году славгородские депутаты уже обращались в АКЗС с просьбой рассмотреть возможность увеличения дотаций городу. Но это противоречило краевой методике выравнивания финансовой обеспеченности муниципалитетов, пояснила Ольга Токмакова. Персонально для Славгорода сделать исключение не могли: во-первых, это была допнагрузка на бюджет края, во-вторых, так стали бы поступать и все остальные.

Сейчас пока никаких решений не принято о том, будут ли проводиться изменения. Вопрос изучают в самом городе. Александр Романенко также пообещал, что в краевом заксобрании вопрос «поизучают».

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