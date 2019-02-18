Славгород может отказаться от статуса городского округа ради усиления бюджета

Депутаты Славгородского горсобрания обсуждают вопрос смены статуса города, чтобы решить финансовые проблемы муниципалитета. Делать активные шаги они пока не торопятся — опасаются «прогреметь» и вызвать волнения у населения. Однако «вопрос назрел», признались они 13 февраля на встрече с председателем краевого закосбрания Александром Романенко.

В 2011 году Славгород и прилегающий к нему тогда район решили объединиться. Но пойти по особому пути: объединить все населенные пункты, а их целых 23, в один городской округ. То есть Славгород площадью 2,1 тысяч кв. километров — это один городской округ.

«Эту ситуацию очень лоббировали администрации края и города, — объяснил один из городских депутатов. — Тогда говорилось, что долги района лягут на плечи города, что город получит больше финансовых преференций, что мы не будем обижены, что никто ничего не потеряет, все только выиграют».

Осознание плюсов и минусов пришло позже, признается Ольга Токмакова, лидер славгородских единороссов. Для городского бюджета ноша всего бывшего района, к тому же с перешедшими ему долгами, оказалась непосильной.

Сейчас депутаты хотят вернуться к прежней ситуации, а самому Славгороду присвоить статус города районного подчинения. Так, например, поступили в Каменском и Змеиногорском районах.

Их выбор, по мнению Романенко, был в бюджетном смысле более правильным. По налоговому законодательству, норматив отчисления НДФЛ районам составляет 60%, а городам — только 20%. По приблизительным расчетам, эта разница в 40% оборачивается Славгороду примерно в 100 млн потерянных собственных доходов.

Переход в другой статус позволит муниципалитетам — и городу и району — участвовать в большем числе госпрограмм, ориентированных в том числе и на сельскую местность.

В 2017 году славгородские депутаты уже обращались в АКЗС с просьбой рассмотреть возможность увеличения дотаций городу. Но это противоречило краевой методике выравнивания финансовой обеспеченности муниципалитетов, пояснила Ольга Токмакова. Персонально для Славгорода сделать исключение не могли: во-первых, это была допнагрузка на бюджет края, во-вторых, так стали бы поступать и все остальные.

Сейчас пока никаких решений не принято о том, будут ли проводиться изменения. Вопрос изучают в самом городе. Александр Романенко также пообещал, что в краевом заксобрании вопрос «поизучают».