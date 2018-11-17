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Политика
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Следить за ростом производительности труда в России будет новый департамент в правительстве

Минэкономразвития создало специальный департамент производительности и эффективности. Управленцы нового поколения в нем должны будут следить, чтобы выполнялся пункт указа президента, согласно которому производительность труда в стране должна расти не менее чем на 5% ежегодно, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в министерстве.

Открытие нового цеха на заводе АТИ
Открытие нового цеха на заводе АТИ
Анна Зайкова

Приказ о создании департамента министр экономического развития Максим Орешкин подписал еще 10 октября, а 30 октября главой ведомства стала Юлия Урожаева, которая до этого занимала должность помощника министра.

По данным источника ТАСС, перед департаментом ставятся задачи по разработке системных решений для устойчивого роста добавленной стоимости в приоритетных секторах, поддержка региональных программ и работа с региональными командами, а также создание мотивации и условий для роста производительности на предприятиях.

К команде департамента уже якобы присоединились профессионалы из бизнеса, региональных органов власти, некоммерческого сектора. Вместе они должны «обеспечить выработку нестандартных решений и применение бизнес-подходов к решению государственных задач, реализация нацпроекта будет осуществляться чиновниками нового типа».

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