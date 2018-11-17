Следить за ростом производительности труда в России будет новый департамент в правительстве

Минэкономразвития создало специальный департамент производительности и эффективности. Управленцы нового поколения в нем должны будут следить, чтобы выполнялся пункт указа президента, согласно которому производительность труда в стране должна расти не менее чем на 5% ежегодно, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в министерстве.