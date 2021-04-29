29 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Следком возбудил новое уголовное дело против Навального

Следственный комитет подозревает Алексея Навального в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Это следует из материалов дела о признании «Фонда борьбы с коррупцией» экстремистской организацией, которые соратники Навального опубликовали на его сайте, пишет РИА Новости.

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
@shikonkarate

Подозреваемыми, помимо Навального, называются также Иван Жданов и Леонид Волков.

Статья 239 предусматривает в качества наказания штраф, исправительные работы и ограничение свободы, максимум — до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, осужденные не имеют права избираться на выборные должности в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Погашают ее по истечении года после исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, и трех лет — после отбытия срока в колонии.

У Навального было две условные судимости: по делу «Кировлеса» о растрате более 16 миллионов рублей и о хищении свыше 30 миллионов рублей у «Ив Роше». В начале этого года второй условный срок заменили реальным из-за многочисленных нарушений со стороны Навального. Всего ему предстоит отбыть в колонии около двух с половиной лет.

Кроме того, суд признал блогера виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны и назначил ему штраф 850 тыс. рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость