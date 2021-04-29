Следком возбудил новое уголовное дело против Навального

Следственный комитет подозревает Алексея Навального в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Это следует из материалов дела о признании «Фонда борьбы с коррупцией» экстремистской организацией, которые соратники Навального опубликовали на его сайте, пишет РИА Новости.

Подозреваемыми, помимо Навального, называются также Иван Жданов и Леонид Волков.

Статья 239 предусматривает в качества наказания штраф, исправительные работы и ограничение свободы, максимум — до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, осужденные не имеют права избираться на выборные должности в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Погашают ее по истечении года после исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, и трех лет — после отбытия срока в колонии.

У Навального было две условные судимости: по делу «Кировлеса» о растрате более 16 миллионов рублей и о хищении свыше 30 миллионов рублей у «Ив Роше». В начале этого года второй условный срок заменили реальным из-за многочисленных нарушений со стороны Навального. Всего ему предстоит отбыть в колонии около двух с половиной лет.

Кроме того, суд признал блогера виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны и назначил ему штраф 850 тыс. рублей.