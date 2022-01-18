«Слияние должности»: Вячеслав Франк возглавил барнаульскую «Единую Россию» и устроит ячейке ревизию

Выборы прошли вечером 18 января в рамках очередной отчетно-выборной конференции, где за кандидатуру Франка делегаты высказались единогласно.

Напомним, мэр Барнаула с декабря 2021 года исполняет обязанности секретаря городского отделения партии. На эту должность его назначили для укрепления позиции «Единой России».

На конференции Франк дал понять, что местное отделение ждет ревизия, а первичные ячейки партии во всех районах Барнаула укрепят новыми кадрами.

«Надо будет посмотреть на исполком, как он структурирован, посмотреть, как дальше структурирована партия, посмотреть на членов партии — большая такая работа в части именно структурирования и организации взаимодействия и взаимоотношений, применив и их, и другие инструменты… ну вы все знаете, это и ТОСы, и общественная палата, и, безусловно, существующий депутатский корпус», — раскрыл секретарь первые шаги.

Франк подчеркнул, что городское отделение «Единой России» ждет новый формат работы. Например, в каждом из пяти районных ячеек начнут работу свои общественные приемные.

Также новый секретарь намерен обязать депутатов от каждого района ежегодно проводить отчетные мероприятия.

Как отмечает «Катунь 24», секретарь реготделения партии Александр Романенко поздравил Франка с новым политическим статусом и выразил уверенность, что с его приходом барнаульское отделение ждет успех.

«Слияние должности градоначальника и секретаря, действительно правильно сказал Вячеслав Генрихович, это ведь не только поднимает роль партии, но это совмещает рычаги наши партийные, наши партийные проекты под общее руководство, с одной стороны, градоначальника, с другой стороны, объединяющего через партию, в том числе и депутатский корпус, членов партии», — подчеркнул Романенко.



Помимо выборов, на конференции определили курс дальнейшей работы партии — это не только реализация партийных и национальных проектов, но и задач, поставленных президентом страны.

Также «Единой России» предстоит нелегкая борьба в масштабной избирательной кампании на муниципальном уровне.

Кстати, Франк попал в список мэров-хорошистов в национальном рейтинге глав городов по итогам 2021 года.