Сложно дожить. Что думают алтайские справедливороссы о возврате к прежнему пенсионному возрасту и индексациях

Вот уже несколько лет в России продолжают обсуждать тему повышения пенсионного возраста. Закон на федеральном уровне вроде бы приняли, а споры о том, принесла ли эта реформа реальную пользу, так и не утихают. 5 августа в рамках всероссийской акции о пенсиях и индексациях говорили с журналистами представители «Справедливой России — За правду» во всех уголках нашей страны. Рассказали журналистам, что думают на этот счет и алтайские справедливороссы.

Руслан Курасов,

депутат Думы города Бийска , член фракции «Справедливая Россия — За правду»:

— Мое личное отношение к прошедшей реформе резко отрицательное. Надо вернуть тот пенсионный возраст, который был в советское время. Явно же люди не случайно уходили на заслуженный отдых в 55 и 60 лет, а некоторые категории граждан — еще раньше. Но в нашей стране мало того, что возраст повысили, низкий уровень индексаций привел к тому, что инфляция ежегодно съедает все то, что добавляется государством.

Насколько трудно живется российским пенсионерам, Руслан Курасов видит своими глазами. Его отец — ветеран боевых действий, воевал в Афганистане и Чечне. И сейчас, будучи уже в преклонном возрасте, особой заботы от государства пенсионер не чувствует. И разве это справедливо?!

Руслан Курасов,

депутат Думы города Бийска , член фракции «Справедливой России — За правду»:

— Знаете, я бы сказал, что пенсионеры не просто ущемленный, а в крайней степени ущемленный слой населения. Надбавка, которая в среднем должны была составить тысячу рублей, — разве это достойный уровень?! Как выживать на те деньги, что им платят? Статистика явно не отражает фактической ситуации, которая твориться в экономике. Официальная инфляция — 5−6%, но в реальности мы же видим совершенно другие показатели. Давайте в таком случае рассчитывать правильно индексацию.

Руслан Курасов уверен: в пандемию положение российских пенсионеров стало еще более уязвимым, поставив их вообще на грань вымирания.

Мама лидера справедливороссов в Барнаульской городской думе Оксаны Молодых тоже пенсионерка. С 1 января она получила прибавку к своей пенсии, которая оказалась совсем не тысячу рублей, как обещалось. Ее индексация с трудом дотянула до 600 рублей.

Оксана Молодых. Пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Оксана Молодых,

депутат БГД , руководитель фракции «Справедливая Россия»:

— Не так давно у меня пожилая женщина была на приеме. Рассказывала, что купила в магазине обыкновенную «Сайру» и не посмотрела сразу, сколько она стоит, а потом была шокирована. Консервы, которые еще недавно продавались по 85 рублей за банку, стали неожиданно по 185 рублей. Для людей, у которых по 10−12 тыс. пенсия, это уже реально роскошная покупка. Салат «Мимоза» у пенсионерки в горло не полез.

По словам барнаульского депутата, пенсионная реформа пусть и прошла — реального результата, который бы пожилые люди ощутили у себя в карманах, до сих пор нет. Они оказались попросту обмануты.

Оксана Молодых,

депутат БГД , руководитель фракции «Справедливая Россия»:

— Хочется сказать и про пенсионный возраст, слишком он завышен особенно у мужчин. 65 лет явно не отражают реалий нынешнего мужского здоровья. Люди к такому возрасту уже вырабатывают свой ресурс здоровья. Что скрывать, становится даже сложно до него дожить.

Оксана Молодых полагает, что изменить сложившуюся ситуацию все же можно, главное, чтоб на это была сильная политическая воля.