Отчаянный эксперимент: саратовский депутат готов пожить на 3,5 тыс рублей в месяц

Депутат Саратовской облдумы заявил, что, несмотря на отставку министра труда, занятости и миграции Саратовской области, намерен в качестве эксперимента прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц. Для его проведения он рассчитывает получить от областного минтруда соответствующие меню и рацион, рассказывают РИА Новости.

Депутат Николай Бондаренко затеял спор с региональным министром Натальей Соколовой. И в ходе полемики министр сказала, что жить на 3,5 тыс рублей пенсионерам вполне даже можно — суммы вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Более того, она готова составить сбалансированное (но диетическое) меню.

Депутат предложил ей самой пожить на эту сумму. Она, однако, сказала, что статус министра ей на это не позволят. На следующий день Соколову этого статуса лишили — ее отправили в отставку и она больше не министр.

После этого депутат сказал, что возьмется провести эксперимент. Он берет на себя обязательство пожить на 3,5 тыс. рублей и делать фото и видео того, как ему это удается. Он добавил, что готов распространять эти видео публично, чтобы доказать обществу, даже с ущербом для здоровья, что «это невозможно, это самая ужасная форма нищеты, которая может быть».

И он рассчитывает, что министерство предоставит ему меню и рационы со списком магазинов, где он сможет приобретать приобретать.