Британский таблоид Daily Express опубликовал на своем сайте материал под заголовком «Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азовское море в готовности к разборкам». Статья вышла 21 декабря, пишет Ura.ru.

В материале сказано, что российский фрегат направляется в сторону Азовского моря на фоне угрозы «третьей мировой войны». При этом автор не указывает на то, что корабль находится в российских водах. Публикацию проиллюстрировали изображением нахмурившегося президента России Владимира Путина на фоне моря.

Также Daily Express напоминает о конфликте в Керченском проливе между Россией и Украиной, но в статье не написано о нарушении российской границы. Вместо этого автор говорит об «аннексии Крыма» и «разжигании конфликта» на Донбассе, а также о подготовке России к войне с Украиной.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море. Силы, которые там находятся, используют исключительно для охраны Крымского моста из-за постоянных попыток Украины его уничтожить, сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы. В ответ Украины ввела режим военного положения и запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.