СМИ: Гендиректор «Почты России» купил квартиру дороже ста его годовых доходов

Гендиректор Почты России Николай Подгузов купил квартиру, стоимость которой превышает сто его годовых доходов, таковы результаты расследования издания The Insider, о которых сообщают федеральные СМИ.

18 января The Insider со ссылкой на выписку из государственного реестра недвижимости написал, что в 2017 году Николай Подгузов купил квартиру площадью 386 кв. метров в ЖКе «Knightsbridge Private Park» в Москве. Исходя из стоимости одного квадратного метра в этом жилом комплексе, издание сделало вывод о цене квартиры в 1 млрд рублей.

По самым скромным оценкам, квартира, купленная гендиректором «Почты России» (Подгузов также занимает пост замглавы Министерства связи), стоит полмиллиарда рублей, если же брать максимальную ставку, то более миллиарда, рассказал «Эху Москвы» автор материала Сергей Ежов.

Сам Подгузов ответил ТАСС, что его квартира стоит около 100 млн рублей, из которых 75% профинансировано за счет ипотеки. Остальное — с помощью собственных средств, в том числе сбережений и денег от продажи принадлежавших семье двух квартир.

«Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером», — прокомментировал публикацию The Insider Подгузов. Он отметил, что его доход «позволяет надеяться», что он сможет погасить ипотеку.

Подгузов утверждает, что его имущественное положение абсолютно прозрачно, все доходы и расходы занесены в декларации.

«Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», — добавил он.

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что квартира Подгузова задекларирована в налоговой службе и учтена в справке о его доходах, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций.