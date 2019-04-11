СМИ: команда Порошенко опубликовала видео, где Зеленского сбивает грузовик

На официальном сайте Зеленского сказано, что ролик опубликовали в Telegram-канале, якобы связанном с Порошенко. На кадрах видно, как Зеленский идет в толпе людей, когда на него неожиданно наезжает фура. Затем появляется надпись «У каждого своя дорога».
Напомним, 31 марта на Украине прошли выборы президента. По результатам первого тура, Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко набрала 13,40% голосов, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 11,67%.
Зеленский и Порошенко будут участвовать во втором выборов, туре который пройдет 21 апреля.