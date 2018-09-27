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СМИ: Алексею Кудрину готовят замену

Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовивший экономическую стратегию страны к новому президентскому сроку Владимира Путина, возглавит глава Минэкономразвития Максим Орешкин, пишет РБК.

Максим Орешкин.
Максим Орешкин.
kremlin.ru

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который сейчас занимает пост председателя совета ЦСР, 26 сентября объявил, что покинет его в ближайший месяц.

Назначение Орешкина «органично впишется в историю ЦСР в качестве ее нового этапа», говорит один из источников агентства в финансово-экономическом блоке.

«В последнее время Минэкономразвития особенно явно стремится занять позицию основного think-tank правительства, и экспертный потенциал ЦСР при условии его сохранения даст положительный синергетический эффект», — полагает он.

Ранее сообщалось, что ряд сотрудников Центра вслед за Кудриным, возглавившим Счетную палату, перешли работать в эту структуру, а еще часть уволилась.

Интеллектуальное усиление

Подобные перемены выглядят закономерными и должны устраивать Кудрина, а также способствовать интеллектуальному усилению правительства, поскольку в этом случае предложения ЦСР уже не будут восприниматься как предложения посторонних, а Минэкономики будет полезен еще один аналитический центр.

ЦСР

Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по инициативе Владимира Путина, который на тот момент возглавлял правительство. В разное время им руководили Герман Греф (в 2000—2007 годах он был министром экономического развития), Дмитрий Козак (ныне вице-премьер, ранее — бывший полпред президента в Южном федеральном округе и бывший министр регионального развития) и Дмитрий Мезенцев (член Совета Федерации).

Бывший министр финансов Алексей Кудрин пришел в ЦСР в 2016 году.

ЦСР подготовил стратегию развития России на период до 2024 года, которая позиционируется как программа действий для президента РФ Владимира Путина.

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