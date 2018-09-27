СМИ: Алексею Кудрину готовят замену

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который сейчас занимает пост председателя совета ЦСР, 26 сентября объявил, что покинет его в ближайший месяц.

Назначение Орешкина «органично впишется в историю ЦСР в качестве ее нового этапа», говорит один из источников агентства в финансово-экономическом блоке.

«В последнее время Минэкономразвития особенно явно стремится занять позицию основного think-tank правительства, и экспертный потенциал ЦСР при условии его сохранения даст положительный синергетический эффект», — полагает он.

Ранее сообщалось, что ряд сотрудников Центра вслед за Кудриным, возглавившим Счетную палату, перешли работать в эту структуру, а еще часть уволилась.

Интеллектуальное усиление

Подобные перемены выглядят закономерными и должны устраивать Кудрина, а также способствовать интеллектуальному усилению правительства, поскольку в этом случае предложения ЦСР уже не будут восприниматься как предложения посторонних, а Минэкономики будет полезен еще один аналитический центр.

ЦСР

Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по инициативе Владимира Путина, который на тот момент возглавлял правительство. В разное время им руководили Герман Греф (в 2000—2007 годах он был министром экономического развития), Дмитрий Козак (ныне вице-премьер, ранее — бывший полпред президента в Южном федеральном округе и бывший министр регионального развития) и Дмитрий Мезенцев (член Совета Федерации).

Бывший министр финансов Алексей Кудрин пришел в ЦСР в 2016 году.



ЦСР подготовил стратегию развития России на период до 2024 года, которая позиционируется как программа действий для президента РФ Владимира Путина.