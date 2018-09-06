Центр Кудрина перейдет под контроль Минэкономразвития

Решение передать контроль над ЦСР министерству было принято достаточно давно, заявили источники The Bell.
Ряд сотрудников Центра вслед за Кудриным, возглавившим Счетную палату, перешли работать в эту структуру, а еще часть уволилась. Фактически Центр проходит серию сокращений, а при Минэкономразвития будет работать оставшейся его департамент, утверждает News.ru.
Эту информацию подтвердил чиновник российского правительства, а также бывший сотрудник центра, знакомый с планами по его развитию, пишет polit.ru.
Интеллектуальное усиление
Подобные перемены выглядят закономерными и должны устраивать Кудрина, а также способствовать интеллектуальному усилению правительства, поскольку в этом случае предложения ЦСР уже не будут восприниматься как предложения посторонних, а Минэкономики будет полезен еще один аналитический центр, считает Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы».
«Если Кудрин перешел в Счетную палату, совершенно очевидно, что часть сотрудников ЦСР должна уйти вместе с ним. У Счетной палаты сейчас открывается второе дыхание, Кудрин хочет вывести ее на другой уровень, сделать ее действенным инструментом борьбы за экономию каждого бюджетного рубля, борьбы с коррупцией, злоупотреблениями, расточительством», уверен политолог.
«Для того, чтобы влиять и участвовать в выработке стратегии, не обязательно самому Кудрину быть в правительстве. Мне кажется, его нынешнее положение должна его в принципе устраивать, потому что сейчас роль Счетной палаты может возрасти многократно в связи с увеличением контроля», — сказал Константин Калачев.
***
Кудрин возглавил Счетную палату РФ 22 мая 2018 года. Это назначение многие политологи расценили как крайне удачное, так как оно снимало возможное противостояние между Кудриным и главой правительства Дмитрием Медведевым, отношения с которым у Кудрина прежде не всегда были гладкими.
ЦСР подготовил стратегию развития России на период до 2024 года, которая позиционируется как программа действий для президента РФ Владимира Путина.