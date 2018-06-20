Счетная палата в Роскосмосе нашла нарушений на 760 млрд рублей

Счетная палата РФ представила в Госдуму годовой отчет о своей деятельности за 2017 год. заявил глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что 40% нарушений, на общую сумму 760 млрд рублей, было допущено Роскосмосом, сообщает "Интерфакс".
"Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году и 3,5 раза больше, чем в 2015-м. Сразу скажу, что 760 млрд из этой суммы — это нарушения по учету в "Роскосмосе"", — сообщил Кудрин.
Кудрин добавил, что "в том числе и по результатам этих проверок открыты и уголовные дела", пишет polit.ru.
В 43,6% случаев выявленных ведомством нарушений речь шла о неправильном бухгалтерском учете, 32% нарушений произошли при формировании и исполнении бюджетов.
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