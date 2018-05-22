Кудрин рассказал, как он помог уволить из МВД 40 генералов

Алексей Кудрин,

экс-министр финансов РФ:

— Когда приехал из Санкт-Петербурга, стал начальником контрольного управления президента, это был 1996 год. И тогда не очень было принято, и даже неприкасаемые были у нас в стране по проверкам. Тогда мне впервые открыли возможность проверить МВД и Министерство обороны.

По словам Кудрина, такая информация раньше была засекречена, но сейчас пришло время, когда это можно свободно обсуждать.

Тогдашний глава МВД Анатолий Куликов отнесся к действиям контрольного управления президента "очень объективно и серьезно", сказал Кудрин.

Алексей Кудрин,

экс-министр финансов РФ:

— Я могу сказать, что по результатам проверки Министерства внутренних дел 40 генералов были смещены со своих должностей или понижены в должности.

Кроме того, Кудрин рассказал, что одной из самых распространенных проблем в то время было допущение дебиторских задолженностей на фоне недофинансирования и неисполнения бюджета: "Проплаченные ресурсы и неполученный результат". Кандидат на пост главы Счетной палаты сообщил также, что по итогам его деятельности удалось вернуть 85% долгов.