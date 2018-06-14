Кудрин рассказал, какие показатели из майских указов президента не удалось достичь

Некоторые целевые показатели из экономического блока президентских майских указов так и не были достигнуты, заявил в Госдуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Самое большое отставание от намеченной планки продемонстрировал индекс производительности труда. Кудрин подчеркнул, что с 2011 по 2016 год он увеличился всего на 3,8%, при этом в указах говорилось, что необходим рост в полтора раза, сообщили "РИА Новости".
Глава Счетной палаты обратил внимание на недостаточный объем инвестиций. В 2017-м их доля в ВВП достигла 21,7% — при запланированном уровне в 27%.
Целевые демографические показатели, по словам Кудрина, также не были выполнены. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,621, что меньше зафиксированного в майских указах показателя.
В то же время некоторые пункты успешно реализованы. Глава контрольного ведомства отметил, что самую впечатляющую динамику продемонстрировала сфера оплаты труда.
Показатели по зарплатам младшего медицинского персонала, работников дошкольного, среднего и специального образования выполнены на 74% в 2017-м и на 90% в 2018 году, сообщил он депутатам.
Алексей Кудрин,
глава Счетной палаты:
Сразу скажу, что задачи по обеспечению к 2018 году снижения смертности от различных болезней и снижения младенческой смертности в целом выполнены, но по субъектам очень большая дифференциация.
Руководитель Счетной палаты также пообещал, что его ведомство будет работать над повышением уровня исполнения новой президентской программы. По его словам, этого можно добиться при помощи регулярного аудита.
В 2012 году Владимир Путин подписал майские указы, которые содержали целевые параметры развития экономики на ближайшие шесть лет.
В мае на встрече с кабмином российский лидер заявил, что определенные сложности с реализацией программы были, но ее осуществление уже принесло ощутимые результаты.
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