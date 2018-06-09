Глава Минтруда уверен, что люди могут жить до 200 лет

Он отметил, что в медицине происходят открытия, благодаря которым уже нынешнее поколение людей может застать существенное увеличение продолжительности человеческой жизни.

"Действительно, может быть, есть резервы и ресурсы в организме человека, чтобы жить, может быть, и до 150, и до 200 лет, пока мы этого не знаем, но, наверное, это может быть", сказал Топилин на торжественном вечере в Кремлевском дворце, посвященном Дню социального работника.

Топилин отметил, что большие изменения ожидают Россию в ближайшем будущем.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила изданию, что Россия может стать мировым лидером в сфере персонифицированной медицины, если нарастит темп развития в этом направлении.

В майском указе Владимир Путин поставил задачу к 2030-му увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 80 лет. По словам Скворцовой, "выполнить такую задачу реально, но только с помощью комплекса мер".

14 июня на заседании российское правительство утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе параметры повышения пенсионного возраста.

За основу правительством принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63.