Минэкономразвития подсчитал, на сколько вырастут доходы россиян в 2018 году

В 2018 году реальные доходы россиян вырастут на 3,4-3,9%. С таким заявлением выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, пишет Интерфакс.
По словам министра, это приведет к более быстрому снижению уровня бедности. По данным Росстата, уровень бедности в 2017 году незначительно снизился с 13,3% в 2016 году до 13,2%. Ранее ожидалось, что в 2018 году этот показатель снизится до 11,1%.
"Ускорение темпов роста реальных доходов населения относительно ожидаемых, введение в начале года демографического пакета, все это позволит уровню бедности снизиться сильнее", — сказал министр.
Напомним, что Владимир Путин подписал новый майский указ, в котором стоит задача повысить уровень жизни граждан, создать комфортные условия для их проживания.
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