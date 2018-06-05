Минэкономразвития подсчитал, на сколько вырастут доходы россиян в 2018 году

По словам министра, это приведет к более быстрому снижению уровня бедности. По данным Росстата, уровень бедности в 2017 году незначительно снизился с 13,3% в 2016 году до 13,2%. Ранее ожидалось, что в 2018 году этот показатель снизится до 11,1%.

"Ускорение темпов роста реальных доходов населения относительно ожидаемых, введение в начале года демографического пакета, все это позволит уровню бедности снизиться сильнее", — сказал министр.

Напомним, что Владимир Путин подписал новый майский указ, в котором стоит задача повысить уровень жизни граждан, создать комфортные условия для их проживания.