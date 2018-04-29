Почти половина россиян живет меньше чем на $10 в день

Почти половина населения России живет в условиях, близких к странам третьего мира.
Согласно данным представленного Росстатом доклада о социально-экономическом развитии за первый квартал, только 8,5% граждан РФ имеют ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей.
Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц. 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или $9,9 в день. Каждый четвертый — 26,9% — имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или $8 в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц, пишет "Росбалт".
Больше трети населения находится в положении, при котором все доходы уходят на еду и обязательные платежи.
В марте для "Мониторинга" РАНХиГС был проведен соцопрос, согласно которому 36% респондентов сообщили, что денег им "хватает только на питание или не хватает даже на него". 70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости — продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.
Чтобы выйти за пределы базовых потребностей, людям приходится набирать кредиты: по итогам прошлого года задолженность населения перед банками выросла больше чем на триллион рублей, а скорость новых займов по сравнению с 2016 годом взлетела в 10 раз, указывает заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдар, сообщает Finanz.Ru.
Перед президентскими выборами Владимир Путин призвал вдвое снизить уровень бедности и увеличить пенсии.
"Мы должны обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет, как минимум, вдвое снизить уровень бедности", — сказал Путин во время оглашения Послания президента Федеральному Собранию.
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