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Политика

СМИ написали о целевых показателях внутриполитического блока Кремля

Для управлений внутриполитического блока администрации президента России установлены шесть ключевых показателей эффективности, сообщает РБК.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
kremlin.ru

Такими показателями стали — снижение уровня протестного потенциала, обеспечение общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах, повышение доли проактивной патриотически настроенной молодежи, повышение уровня социального оптимизма, повышение уровня доверия власти, успешность выборов.

Эти целевые показатели будут использоваться для более эффективной реализации задач, стоящих перед внутриполитическим блоком, рассказывали ранее агентству источники.

Также сообщалось, что для вице-премьеров разработают показатели индивидуальной эффективности (KPI) для оценки работы чиновников по национальным проектам, пишет polit.ru.

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