СМИ: «народное золото» Венесуэлы доставили в Россию под усиленной охраной

«Новая газета» сообщила, что Россия может оказывать Венесуэле помощь в продаже золотого запаса. С этой целью грузовой Boeing 757 российской авиакомпании «Ерофей» мог совершить два перелета из Москвы в Каракас через Дубай 18−19 и 30 января.