СМИ: «народное золото» Венесуэлы доставили в Россию под усиленной охраной

В аэропорту Дубая самолет встречали «инкассаторские броневики» Центробанка ОАЭ, а с рейса выгрузили золото в обмен на контейнеры с наличными долларами, сообщили источники издания. В российских хранилищах якобы находились примерно 30 тонн венесуэльского золота общей стоимостью около 1,2 млрд долларов.
«Мы требуем предоставить все подробности по этому делу. Это не золото чиновников, оно принадлежит народу», — заявляли венесуэльские оппозиционеры.
30 января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении на развитие страны миллиарда евро.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что информация о хранении в России венесуэльского золота является ложной.
29 января также появилась информация о том, что Россия может вывезти из Венесуэлы 20 тонн золота. Якобы с этой целью в Каракас прибыл другой российский самолет, Boeing 777. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него «нет такой информации», пишет polit.ru.
Ранее США предоставили венесуэльской оппозиции доступ к активам страны в американских банках, а до этого банк Англии отказался выдать Венесуэле золота на 1,2 миллиарда долларов у него на хранении.