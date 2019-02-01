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Политика
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СМИ: «народное золото» Венесуэлы доставили в Россию под усиленной охраной

«Новая газета» сообщила, что Россия может оказывать Венесуэле помощь в продаже золотого запаса. С этой целью грузовой Boeing 757 российской авиакомпании «Ерофей» мог совершить два перелета из Москвы в Каракас через Дубай 18−19 и 30 января.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

В аэропорту Дубая самолет встречали «инкассаторские броневики» Центробанка ОАЭ, а с рейса выгрузили золото в обмен на контейнеры с наличными долларами, сообщили источники издания. В российских хранилищах якобы находились примерно 30 тонн венесуэльского золота общей стоимостью около 1,2 млрд долларов.

«Мы требуем предоставить все подробности по этому делу. Это не золото чиновников, оно принадлежит народу», — заявляли венесуэльские оппозиционеры.

30 января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении на развитие страны миллиарда евро.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что информация о хранении в России венесуэльского золота является ложной.

29 января также появилась информация о том, что Россия может вывезти из Венесуэлы 20 тонн золота. Якобы с этой целью в Каракас прибыл другой российский самолет, Boeing 777. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него «нет такой информации», пишет polit.ru.

Ранее США предоставили венесуэльской оппозиции доступ к активам страны в американских банках, а до этого банк Англии отказался выдать Венесуэле золота на 1,2 миллиарда долларов у него на хранении.

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