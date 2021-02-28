СМИ назвали колонию, куда отправят опального Алексея Навального

Оппозиционер Алексей Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько других источников.

Собеседник «Ярновости» из ФСИН уточнил, что Навального переведут в колонию общего режима ИК-2 в городе Покров. Сейчас, по данным издания, Навальный находится в СИЗО Кольчугино (другой город Владимирской области), оттуда его уже переведут в колонию.



Источник «Медиазоны» отметил, что накануне Навальный уже находился во Владимирской области. Собеседник издания подтвердил, что его должны отвезти в ИК-2.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

То же подтверждает информация ТАСС. «По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин», — сказал собеседник агентства.



Представитель покровской колонии и дежурная часть СИЗО-3 Кольчугино заявили «РИА Новости», что не располагает данными о нахождении у них Алексея Навального.