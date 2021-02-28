Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 февраля -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

СМИ назвали колонию, куда отправят опального Алексея Навального

Оппозиционер Алексей Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько других источников.

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
@shikonkarate

Собеседник «Ярновости» из ФСИН уточнил, что Навального переведут в колонию общего режима ИК-2 в городе Покров. Сейчас, по данным издания, Навальный находится в СИЗО Кольчугино (другой город Владимирской области), оттуда его уже переведут в колонию.

Источник «Медиазоны» отметил, что накануне Навальный уже находился во Владимирской области. Собеседник издания подтвердил, что его должны отвезти в ИК-2.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

То же подтверждает информация ТАСС. «По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин», — сказал собеседник агентства.

Представитель покровской колонии и дежурная часть СИЗО-3 Кольчугино заявили «РИА Новости», что не располагает данными о нахождении у них Алексея Навального.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость