СМИ назвали несколько министров, которые не войдут в новое правительство

И.о. министра просвещения Ольга Васильева, и. о. вице-премьера по строительству и региональному развитию Виталий Мутко, и. о. министра здравоохранения Вероника Скворцова, скорее всего не войдут в состав нового правительства. Кроме этого свой пост потеряет и. о. вице-премьера Максим Акимов, который курировал реализацию проекта «Цифровая экономика».

Чем запомнилась Вероника Скворцова

И.о. министра здравоохранения Вероника Скворцова уходит из правительства, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и источник в Минздраве.

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко. Также в числе кандидатов руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

Владимир Мединский и Вероника Скворцова. Анна Зайкова , altapress.ru

В конце 2019 года президент назвал «разгильдяйством и хамством» срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах, пообещав «разбор полетов» после проверки регионов.

На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин заявил о том, что по здравоохранению некоторые целевые показатели не были достигнуты, в частности снижение смертности.

В послании Федеральному собранию президент отметил факт достижения исторического минимума по уровню младенческой смертности. Кроме этого президент обратил внимание на перебои с поставками лекарств в 2019 году.

Чем запомнилась Ольга Васильева

И.о. министра просвещения Ольга Васильева уходит из правительства, сказали РБК источник, близкий к Белому дому, и два собеседника, близких к Министерствам просвещения и науки и высшего образования.

Кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина стал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, говорят два собеседника, близких к министерству.

Министр просвещения Ольга Васильева. kremlin.ru

Васильеву критиковали за консерватизм в школьном образовании и неоднократно призывали отменить ЕГЭ. В ответ на недовольство Единым государственным экзаменом в Минпросвещения неоднократно заявляли о необходимости ЕГЭ как возможности на равных условиях вне зависимости от места проживания поступать в вузы страны.

При Васильевой в России появились научные степени кандидата и доктора теологии — ученый теолог протоиерей Павел Хондзинский получил первый в истории России диплом кандидата теологии в 2017 году.

Чем запомнился Виталий Мутко

И.о. вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства, сказали РБК три собеседника, близких к Белому дому. Он занимал различные должности в правительстве с 2008 года.

За время курирования Мутко темы строительства в России прошла реформа долевого строительства. Застройщики после 1 июля 2019 года могут получить деньги дольщиков только после окончания строительства.

Однако большинство проектов, которые начаты раньше этой даты, продолжают строиться по классической схеме долевого строительства. Мутко отвечает за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», по которому к 2024 году в России должно строиться 120 млн кв. м жилья ежегодно.

Виталий Мутко. rfs.ru

Итоговые показатели по вводу жилья за 2019 год будут отставать от плана. Согласно нацпроекту в России за 2019 год должно было быть построено 88 млн кв. м жилья, но ввод, скорее всего, составит около 80 млн кв. м.

Мутко предлагал президенту Владимиру Путину скорректировать показатели нацпроекта на 2019−2021 годы, снизив их до 75,7 млн кв. м, но эти изменения не были утверждены.

Мутко также курирует ликвидацию последствий паводка в Иркутской области, из-за которого в июне прошлого года было затоплено более 11 тыс. жилых домов и разрушено 22 моста.

Чем запомнился Максим Акимов

В новый состав правительства не войдет и.о. вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов, сообщили РБК два источника в правительстве, собеседник в одном из профильных ведомств и два федеральных чиновника.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин активно занимался цифровизацией в Федеральной налоговой службе, которую он возглавлял до последнего времени. Цифровизацию реального сектора экономики он называл одной из приоритетных задач своего правительства.

Слева направо: врио Главы Республики Алтай Олег Хорохордин , Максим Акимов и первый заместитель Главы администрации Горно-Алтайска Юлия Мягкова. Фото Александра Тырышкина.

Кроме «Цифровой экономики», Акимов курировал национальный проект повышения безопасности и качества автодорог. «БКАД был успешным в первый год, в том числе по уровню освоения.

Но приходилось взбадривать регионы», — говорит участник совещаний в правительстве по вопросам развития дорожной сети, знакомый с Акимовым. Он добавил, что в вопросах безопасности дорожного движения «это был скорее год инициатив, из которых мало что пока дошло до реализации, но был определен курс на усиление безопасности на дорогах».