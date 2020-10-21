СМИ отправили в отставку одиозного Чубайса и командировали его в тундру Арктики

Правительство в рамках реформы институтов развития обсуждает возможность ухода Анатолия Чубайса с поста руководителя «Роснано». Об этом сообщает РБК со ссылкой сразу на трех источников.

Собеседники издания утверждают, что он получил предложение «заняться Арктикой». Детали они раскрывать отказались.

Знакомый самого Чубайса отметил, что «обсуждать можно все что угодно, но такое решение может принять только президент. В пресс-службе «Роснано» отметили, что их руководителю нравится Арктика, но «полярником он себя вряд ли видит».

Сам Чубайс сообщил РИА Новости, что «любовь к тундре» — не повод назначать его «начальником Арктики».

Владимир Путин и Анатолий Чубайс. kremlin.ru

Анатолий Чубайс возглавляет корпорацию с 2008 года.

Что подразумевает реформа

По данным РБК, рассматриваются несколько вариантов реформы. Один из них — консолидация институтов развития, деятельность которых связана с реализацией общегосударственных целей, на базе ВЭБ.РФ. Другой — координация в рамках группы ВЭБ. РФ без полной консолидации.

В этом случае в нее войдут Фонд развития промышленности, Фонд ЖКХ, Фонд «Сколково», Корпорация МСП, Дом. РФ, «Роснано» и Российский экспортный центр.