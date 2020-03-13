СМИ: Порошенко сбежал из Украины накануне допроса и возможного ареста

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко сообщили, что их подзащитный не сможет явиться на допрос, поскольку покинул территорию страны, пишет « Московский комсомолец ».

Ранее в Госбюро расследований заявили, что Порошенко вызван на допрос в пятницу, 13 марта. Не уточнили, по какому именно делу запланирован допрос, но, по слухам, ему собирались вручить подозрение и потребовать ареста.

В какую страну отправился экс-президент адвокаты не сообщают. Впрочем, есть предположение, что он мог покинуть Украину просто по личным делам.

В ГБР сообщали ранее, что Порошенко не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делах. Однако это было до отставки генпрокурора Украины, который якобы покрывал экс-президента.

Известно, что у Порошенко есть вилла в испанской Марбелье. Но Испания сейчас относится к странам, в которых большой риск заболеть коронавирусом.

«Видимо, на это и рассчитывает Порошенко. Даже если он вернется на Украину, его отправят не на допрос, а в обсервацию или самоизоляцию», — отмечает издание.

Предполагается, что экс-президент скрылся с использованием «паспорта прикрытия», который ему выдали еще в бытность главой государства.