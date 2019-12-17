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Политика

СМИ рассказали о русском брате Кадырова

У главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова есть русский брат.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

Мать Кадырова усыновила Витю Пиганова в 2006 году: юноше было 17 лет.

«Витю усыновила Аймани Кадырова. Он принял ислам и стал Виситой Ахматовичем», — пишет «Комсомольская правда».

Висита служил в силовых подразделениях и принимал участие в зачистках горной местности от боевиков, сообщает издание.

В дальнейшем он стал помощником главы Чечни, пишет ura.ru.

Рамзан Кадыров присутствовал на свадьбе своего русского брата в 2015 году. Жена Виситы учится на педагога русского языка и литературы. Молодые живут в родовом селе Кадыровых.

Сам Рамзан Кадыров в 2006 году забрал из детдома еще троих детей, чтобы усыновить <в то время по всей республике закрывались все детские дома>. Но у ребят объявились родственники.

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