СМИ рассказали о русском брате Кадырова

Мать Кадырова усыновила Витю Пиганова в 2006 году: юноше было 17 лет.
«Витю усыновила Аймани Кадырова. Он принял ислам и стал Виситой Ахматовичем», — пишет «Комсомольская правда».
Висита служил в силовых подразделениях и принимал участие в зачистках горной местности от боевиков, сообщает издание.
В дальнейшем он стал помощником главы Чечни, пишет ura.ru.
Рамзан Кадыров присутствовал на свадьбе своего русского брата в 2015 году. Жена Виситы учится на педагога русского языка и литературы. Молодые живут в родовом селе Кадыровых.
Сам Рамзан Кадыров в 2006 году забрал из детдома еще троих детей, чтобы усыновить <в то время по всей республике закрывались все детские дома>. Но у ребят объявились родственники.