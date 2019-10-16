СМИ: Россия должна признать ошибкой победу над Японией в 1945 году

Москва ради сотрудничества с Токио должна признать ошибкой военную операцию СССР против Японии в 1945 году — с таким заявлением выступил Ресуке Эндо для издания Sankei Shimbun.

Журналист обвинил Советский Союз в «государственном преступлении», когда войска СССР принудительно удерживали японских военнопленных после окончания войны.

Отмечается, что 55 тыс. японцев без вести пропадали и погибали в советских лагерях.

В числе возвращенных в результате Советско-японской войны территорий значатся Южный Сахалин и Курильские острова (острова Кунашир, Итуруп и Шикотан), уточняет «Царьград».

Япония до сих пор не признает принадлежность России этих земель. С 1945 года Токио и Москва не могут подписать мирный договор из-за этого территориального вопроса, пишет ura.ru.

Но в сентябре 2019 года лидеры двух стран Владимир Путин и Синдзо Абэ начали обсуждение мирного договора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, напоминает «Национальная служба новостей».