СМИ: Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке

Сообщается, что Саакашвили со сторонниками организовал пикет у здания суда, где зачитывали приговор по делу о незаконной покупке завода «Краян» мэром города Геннадием Трухановым.
Бывший одесский губернатор устроил драку с оппонентами. По данным издания, в ходе потасовки он ударил пожилую женщину, которая упала и сломала руку.
Впоследствии Михаил Саакашвили в Facebook рассказал об этой ситуации:
«Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые совсем не выглядели сломанными», — цитируют политика «Известия».