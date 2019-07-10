СМИ: Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке

Портал Odessit.ua сообщил о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время потасовки у здания суда в Одессе сломал руку пожилой женщине, пишет РИА Новости .

Сообщается, что Саакашвили со сторонниками организовал пикет у здания суда, где зачитывали приговор по делу о незаконной покупке завода «Краян» мэром города Геннадием Трухановым.

Бывший одесский губернатор устроил драку с оппонентами. По данным издания, в ходе потасовки он ударил пожилую женщину, которая упала и сломала руку.

Впоследствии Михаил Саакашвили в Facebook рассказал об этой ситуации: