Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

СМИ: Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке

Портал Odessit.ua сообщил о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время потасовки у здания суда в Одессе сломал руку пожилой женщине, пишет РИА Новости.

Михаил Саакашвили.
Михаил Саакашвили.
wikimedia.org

Сообщается, что Саакашвили со сторонниками организовал пикет у здания суда, где зачитывали приговор по делу о незаконной покупке завода «Краян» мэром города Геннадием Трухановым.

Бывший одесский губернатор устроил драку с оппонентами. По данным издания, в ходе потасовки он ударил пожилую женщину, которая упала и сломала руку.

Впоследствии Михаил Саакашвили в Facebook рассказал об этой ситуации:

«Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые совсем не выглядели сломанными», — цитируют политика «Известия».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость