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Политика

СМИ сообщили о смене директора кремлевской охраны

В Федеральной службе охраны (ФСО) России сменится директор — Дмитрий Кочнев покинет свой пост в ближайшее время, сообщает «Российская газета» со ссылкой на несколько источников в спецслужбе.

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru

Они утверждают, что он уже написал заявление об увольнении. Временно исполняющим обязанности (врио) руководителя назначен первый замдиректора ФСО Олег Климентьев.

Кадровые перестановки связаны с тем, что Кочнев переходит на работу в ФСБ России, уточняет издание.

Новым директором, по мнению источников, станет 56-летний руководитель службы безопасности президента (замдиректора ФСО) Алексей Рубежной, пишет Lenta.ru.

В 2016 году, он занял эту должность также после Кочнева, напоминает издание.

Официального комментария о кадровых перестановках пока нет.

О персонах

Алексей Рубежной — выходец из группы спецназа ФСБ России «Альфа». Он также возглавляет высший наблюдательный совет федерации бокса страны. Дмитрий Кочнев в 2015 году стал заместителем директора ФСО — начальника Службы безопасности президента, а в 2016 — директором службы охраны.

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