СМИ сообщили о смерти больного раком короля Великобритании Карла III. Есть нюанс

В СМИ 18 марта распространилась новость о смерти короля Великобритании Карла III.

Скриншот с заявлением Букингемского дворца о смерти короля Великобритании распространили СМИ. Как выяснилось, это был фейк, подтвердил ТАСС.

В «сообщении» было написано, что Карл III скоропостижно скончался 17 марта.

Кстати, на случай смерти короля британские власти разработали план под кодовым названием «Мост Менай». Согласно плану, сначала о смерти Карла III сообщат премьер-министру страны. Затем о случившемся объявят в эфире телерадиокомпании Би-би-си. После этого новость распространят и другие СМИ, пишет LIFE.

Карлу III 75 лет. В начале 2024 года стало известно, что у него обнаружили рак.

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