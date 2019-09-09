СМИ сообщили о вывозе США ценного агента из России

Имени агента СМИ не называют, однако указывается, что он являлся «одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Также имеются данные о том, что шпион был вывезен ввиду «небрежного отношения» президента Дональда Трампа и его администрации с секретной информацией и опасностью раскрытия агента.
CNN указывает, что отзыв шпиона имел серьезные последствия, так как после этого не удалось восстановить те возможности, которые имелись при наличии агента в РФ.
В Центральном разведывательном управлении США уже прокомментировали эти данные, заявив, что данная информация является «неточной».
«Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны», — подчеркнула представитель ЦРУ Бриттани Брамелл.