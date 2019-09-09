СМИ сообщили о вывозе США ценного агента из России

Разведка США вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, боясь его разоблачения, передает ТАСС со ссылкой на CNN. В ЦРУ данное утверждение назвали «неточным».

Имени агента СМИ не называют, однако указывается, что он являлся «одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Также имеются данные о том, что шпион был вывезен ввиду «небрежного отношения» президента Дональда Трампа и его администрации с секретной информацией и опасностью раскрытия агента.

CNN указывает, что отзыв шпиона имел серьезные последствия, так как после этого не удалось восстановить те возможности, которые имелись при наличии агента в РФ.

В Центральном разведывательном управлении США уже прокомментировали эти данные, заявив, что данная информация является «неточной».

«Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны», — подчеркнула представитель ЦРУ Бриттани Брамелл.