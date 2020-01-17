СМИ сообщили о возможных досрочных выборах в Госдуму

В России могут пройти досрочные выборы в Госдуму РФ, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на источник, близкий к администрации президента (АП).

Голосование за поправки в Конституцию РФ может состояться уже в апреле. Столь сжатые сроки подготовки пакета поправок могут быть обусловлены планами Кремля внести в основной закон государства норму о самороспуске Госдумы, утверждает издание.

При таком раскладе не исключается, что выборы в Госдуму назначат раньше осени 2021 года.

«В Конституции может появиться положение о самороспуске Госдумы, <…> это позволит снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне», — сообщает источник издания.

Во время послания Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения в действующую Конституцию РФ ряда поправок, которые окажут существенное влияние на положение государственной власти в стране, пишет ura.ru.

Так, согласно предложенным поправкам, основной закон РФ должен будет иметь приоритет в российском правовом пространстве над международным законодательством.

По словам Путина, необходимо расширить полномочия Госдумы при формировании правительства. Кандидатура премьер-министра будет утверждаться Госдумой. Президент будет назначать руководителей силовых ведомств после консультации с Советом Федерации.