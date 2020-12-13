СМИ сообщили о втором отравлении Навального перед транспортировкой в Германию

Оппозиционера Алексея Навального пытались отравить ядом еще один раз перед транспортировкой в Германию, когда он находился в коме, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на The Sunday Times .

«Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин», — заявил источник британской газеты. Издание уточняет, что как и при первой попытке убийства ядом Навального спасла доза атропина.

По информации The Sunday Times, в омской больнице сотрудники спецслужб сделали себе базу в кабинете главврача.

Президент РФ Владимир Путин еще в октябре отмечал, в России нельзя возбудить уголовное дело по случившемуся с Алексеем Навальным, поскольку для этого нет материалов.

Глава государства подчеркнул, что страны Запада не предоставили российской прокуратуре официальные заключения или биологические материалы оппозиционера.

Алексея Навального привезли в ФРГ из Омска и везут в клинику. @yulia_navalnaya

В то же время Путин допустил, что в ситуации с Навальным «может быть все, что угодно», поскольку «случаи отравления в нашей новейшей истории были».

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный находился в коме с 20 августа по 7 сентября. Ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Политика госпитализировали в омскую больницу, а позже перевезли в берлинскую клинику.

Омские врачи поставили диагноз — нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. В анализах Навального они не обнаружили ядов. В Германии, между тем, заявили, что Алексея Навального отравили ядом группы «Новичок».