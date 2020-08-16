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Политика

СМИ узнали о возможном бегстве Лукашенко в Россию

Издание Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию в том случае, если он будет «свергнут».

Александр Лукашенко на выборах президента.
Александр Лукашенко на выборах президента.
president.gov.by

Американское агентство ссылается на два источника из Кремля, якобы знакомых с деталями переговоров, пишет РБК.

Еще три собеседника уточнили СМИ, что в Москве допускают случай потери власти действующего президента Белоруссии. При этом они не исключают и вариант удержания ее путем жесткого подавления протестов.

Один источник заявил, что жесткое подавление митингов некоторые российские чиновники считают контрпродуктивным.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов сказал Bloomberg, что Москва «перенасытилась» Лукашенко, однако поддерживает его из-за того, что у нового лидера могут быть более тесные связи с Западом.

Напомним, что в Белоруссии массовые протесты начались 9 августа после президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей.

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