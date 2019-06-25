СМИ узнали, сколько денег уходит на оплату командировок российских министров

Российские министры не экономят на командировочных и в рабочих поездках ночуют в президентских номерах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Трансперенси интернешнл Россия».

По данным источника, только Минпромторг в 2016—2017 годах потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных поездок минимум 19,2 млн рублей. А министр промышленности Денис Мантуров во время зарубежных командировок селился в 5-звездочных отелях и выбирал номера президент-класса, пишет издание.

В 2016 году министр ездил в Джакарту и останавливался в президентском номере отеля The Ritz-Carlton за 218 408 рублей в сутки. В этом же году во время поездки в Шанхай он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн рублей в сутки.

Данные о расходах министерств стали доступны благодаря актам выполненных работ, которые ведомство публикует на сайте госзакупок .