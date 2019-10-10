СМИ: в мэрии алтайского города прошли обыски

В самой мэрии Славгорода оперативно объяснить визит правоохранителей отказались, следователи комментариев не дают.
Издание не исключает, что дело связано с нарушениями муниципалитета в сфере ЖКХ, которые нашли специалисты министерства финансов Алтайского края в ходе ревизии.
В частности, речь может идти об отчуждении муниципального имущества по заниженной стоимости. В 2016 году было установлено нецелевое расходование бюджетных денег, выделенных на модернизацию системы теплоснабжения Славгорода, а также аукцион по продаже МУП «Теплосбыт», который проходил с грубыми ошибками.
Также возможно речь идет о нарушениях в ходе проведения «мусорной реформы» в Славгородской зоне.