СМИ: в мэрии алтайского города прошли обыски

В здании администрации Славгорода прошли обыски с изъятием документов, сообщает «Банкфакс», ссылаясь на источники. В полиции подтвердили возбуждение уголовного дела, но комментариев в интересах следствия пока не дают.

В самой мэрии Славгорода оперативно объяснить визит правоохранителей отказались, следователи комментариев не дают.

Издание не исключает, что дело связано с нарушениями муниципалитета в сфере ЖКХ, которые нашли специалисты министерства финансов Алтайского края в ходе ревизии.

В частности, речь может идти об отчуждении муниципального имущества по заниженной стоимости. В 2016 году было установлено нецелевое расходование бюджетных денег, выделенных на модернизацию системы теплоснабжения Славгорода, а также аукцион по продаже МУП «Теплосбыт», который проходил с грубыми ошибками.

Также возможно речь идет о нарушениях в ходе проведения «мусорной реформы» в Славгородской зоне.