СМИ: в партии «Единая Россия» проведут ребрендинг и сместят Медведева

После ребрендинга партия сохранит слово «Россия» в названии, а вместо одного лидера руководить ей будут три сопредседателя.
Инициатором смены имиджа партии собеседники «Медузы» называют руководителя исполнительного комитета ОНФ Михаила Кузнецова.
Действующий лидер партии Дмитрий Медведев не войдет в число сопредседателей; среди вероятных претендентов на посты называются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Объединительный съезд партии и ОНФ должен состояться в ближайшее время. Сам процесс объединения должен завершиться к сентябрю — иначе объединенная партия лишится права участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
По закону изменения в устав партии должны быть внесены не менее чем за год до выборов.