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Политика

СМИ: в партии «Единая Россия» проведут ребрендинг и сместят Медведева

Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
Дмитрий Лямзин

После ребрендинга партия сохранит слово «Россия» в названии, а вместо одного лидера руководить ей будут три сопредседателя.

Инициатором смены имиджа партии собеседники «Медузы» называют руководителя исполнительного комитета ОНФ Михаила Кузнецова.

Действующий лидер партии Дмитрий Медведев не войдет в число сопредседателей; среди вероятных претендентов на посты называются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Объединительный съезд партии и ОНФ должен состояться в ближайшее время. Сам процесс объединения должен завершиться к сентябрю — иначе объединенная партия лишится права участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

По закону изменения в устав партии должны быть внесены не менее чем за год до выборов.

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