Валентине Матвиенко прочат уход с поста спикера Совета Федерации

В ближайшие месяцы в федеральных органах власти может состояться серия громких кадровых перестановок, сообщает «Коммерсантъ». Из Совета Федерации, возможно, уйдет спикер Валентина Матвиенко, а кандидатом на ее место называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Несколько источников издания в госструктурах рассказали, что в мае состоится встреча Валентины Матвиенко с президентом, на которой будет обсуждаться ее возможный уход из Совета федерации Один из собеседников считает, что «вероятность ее ухода крайне велика». На просьбу прокомментировать перспективы Валентины Матвиенко и содержание ее встречи с президентом в пресс-службе Совета федерации воздержались от комментариев.

Валентина Матвиенко представляет в верхней палате исполнительную власть Санкт-Петербурга с 2011 года. По данным РБК, врио губернатора Александр Беглов планирует включить ее в тройку кандидатов в сенаторы. Ранее ее дважды делегировал в Совет федерации теперь уже бывший глава региона Георгий Полтавченко.

Между тем, формальных оснований для перемещения Матвиенко с постав спикера верхней палаты не так много, указывает издание. Если не предполагать, что она возглавит структуру, которую ей предстоит сделать влиятельной.

Высокопоставленный федеральный чиновник считает, что рассматривается вариант с переходом Валентины Матвиенко на пост главы Пенсионного фонда России. Социальная тематика спикеру СФ не чужая: с сентября 1998 года по весну 2003 года она была «социальным» вице-премьером в четырех кабинетах министров.

А на пост спикера Совета федерации источники издания прочат главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Он возглавил службу как раз после думских выборов 2016, а в нижней палате прошлого созыва занимал пост спикера, так что парламентская работа тоже ему не чужая. Нарышкин до сих пор входит в близкий круг президента Путина.