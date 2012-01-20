СМИ выяснили, чем зарабатывает новый премьер-министр Мишустин и его жена

В 2018 году доход Мишустина составил 19 миллионов, а его жены — 47,7 млн. Как пишет «Коммерсант», основная часть доходов Мишустина — результат инвестирования денег, заработанных им до 2010 года в бизнесе.

В 2014 году доход Мишустина составил 23,2 миллиона рублей, а его жены — 160,1. Со временем эти цифры начали падать: в 2015 — 19,5 миллиона рублей и 80,9 миллиона, в 2016 — 18,9 миллиона рублей и 77,3 миллиона, в 2017 — 19,3 миллиона рублей и 68,5 миллиона.

В конце 1980-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР создал «Международный компьютерный клуб», который содействовал появлению в стране рынка вычислительной техники. Получается, к 1998 году, когда Мишустин стал советником, а потом замглавы налоговой службы, он уже был довольно обеспеченным человеком.

Например, недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе семья Мишустиных в 2000 году приобрела именно на доходы, заработанные им в «Международном компьютерном клубе», пишет РИА «Новости».

Чтобы вернуться на госслужбу в 2010 году, Мишустин должен был передать имеющиеся у него активы — это обязательное условие. Он отдал их жене, Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы. Средства, полученные от продажи активов, отражены в доходах Мишустиной.

Мишустину и его семье принадлежат активы в сотни миллионов рублей, заработанных преимущественно в UFG и инвестированных в депозиты.