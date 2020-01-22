СМИ выяснили, сколько бюджетных рублей потратили на визит Медведева в Алтайский край

Рабочая поездка премьер-министра Дмитрия Медведева в Сибирь в ноябре 2019 года обошлась федеральному бюджету почти в 8,7 млн рублей, выяснила Тайга.инфо. В эту сумму входят гостиницы и автомобили для чиновников.

Оказание автотранспортных услуг в Новосибирске обошлось в 3,6 млн рублей, подрядчиком выступало хозяйственное управление новосибирского правительства.

Затем транспортные услуги оказывало алтайское ГБУ «Автохозяйство № 1». Это стоило еще 3,9 млн рублей.

Около 280 тыс. рублей обошлось размещение 23 чиновников в гостинице «Центральной» в Барнауле. Некоторые провели в отеле пять дней, еще два помещения занимал штаб.

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов и руководитель протокола Сергей Соболев жили в «супер-люксах». В «люксе» три дня жил замдиректора департамента аппарата правительства Юрий Юрьев, еще два дня он провел в «бизнесе».

Такие же номера достались советнику аппарата Евгению Курбакову, Глебу Решетникову, работавшему в управлении межпарламентских связей Госдумы, и директору департамента пресс-службы Екатерине Осадчей. Остальные жили в номерах класса «комфорт».

Почти 1 млн рублей управделами потратило на отель «Мариотт» в Новосибирске.