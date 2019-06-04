Ударная пятилетка: СМИ раскрыли тайну, насколько выросли зарплаты российских министров за 5 лет

Телеканал «Дождь» опубликовал результаты исследования зарплат министров, депутатов и сенаторов. Журналисты выяснили, что доходы министров с 2014 года постоянно росли и к 2018 году стали по крайней мере на треть выше, чем у парламентариев. Хотя закон приравнивает их к депутатским.

Сначала повысили , потом сократили

Впервые нынешний уровень зарплат чиновников и депутатов был закреплен в 2014 году. Это произошло после кратного повышения зарплат госслужащим по указу президента 2012 года (часть «майских указов»).

В результате, как подсчитал тогда РБК и уточнил Минфин, месячное содержание министров, сенаторов и депутатов с сентября 2014 года составило 440 тыс. рублей (с учетом ежеквартального поощрения).

Затем, в 2015 году, Владимир Путин подписал указ о сокращении зарплат высших должностных лиц на 10%. Они должны были составить 400 тыс. рублей (с учетом поощрений) для рядовых представителей обеих палат Госдумы и федеральных гражданских министров и 707 тыс. — для министров-силовиков.

Доход. Зарплата. СС0

Депутатам платят меньше , чем министрам

Сокращение в обеих палатах действительно произошло и сохранялось в прошлом году, что следует из деклараций за 2018 год: совокупное денежное содержание сенатора, включая зарплату и ежеквартальное поощрение, теперь составляет в среднем 400 тыс. рублей в месяц (в Совфеде подтвердили эти подсчеты).

В Госдуме сообщили, что сумма поощрения депутата составляет в среднем 393 тыс. рублей в месяц.

Столько же должны получать и федеральные министры: по закону о статусе депутата и сенатора зарплаты парламентариев и сотрудников правительства увязаны между собой.

Но в реальности министерское жалование росло все кризисные годы. Из данных за 2016 год следовало, что минимальные выплаты в правительстве начинались от 443 тыс. рублей в месяц (столько получал глава Минстроя Михаил Мень). Зарплаты министров-силовиков, за исключением главы МЧС (954 тысяч рублей), не публиковались.

Зарплата , деньги , карточка. СС0

Нам бы так: за пять лет на 35%

«Дождь» изучил декларацию министра труда и соцзащиты Максима Топилина. Его доход в 2018 году оказался самым маленьким среди членов правительства — 575 тыс. Пресс-служба министерства подтвердила, что весь задекларированный Топилиным в 2018 году доход и составил его заработную плату по месту работы.

Журналисты также изучили прошлые декларации Топилина. В 2014 году его доход составлял 426 тыс. ч рублей, в 2016-м — 486 тыс. И пришли к выводу, что в последние пять лет выплаты министрам могли вырасти в среднем на 30−35%.